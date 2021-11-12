Чи безпечно використовувати "Дію" в епоху зростання кіберзагроз: відповідь експерта

Потенціал додатку "Дія" у поліпшенні якості державних послуг в Україні не викликає сумнівів, однак баланс між зручністю та безпекою має бути дотримано. Так вважає Лора Галанте, американська спеціалістка з кібербезпеки, повідомляє Новое время.

"Завжди є певний баланс між зручністю та безпекою. Чим більша безпека мобільного додатку, тим нижча його зручність. І навпаки. Не можна завжди лише боятися та думати: якщо цифровий інструмент можна хакнути, то ним не потрібно користуватися. Адже так само у вас можуть вкрасти ваш паперовий паспорт" , — нагадала Лора Галанте, яка в США є визнаним фахівцем у сфері протидії кіберзагрозам і заснувала власну компанію Galante Strategies.

На її думку, якщо в розробку "Дії" "вкладено ресурси, якщо продумана безпека цього додатку", то цей проєкт має стати успішним.