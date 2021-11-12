Путін готовий до нового вторгнення в Україну – британський експерт

Президент РФ Володимир Путін готується скористатися тим, що Європа зосереджена на Білорусі, Балканах та енергетичній кризі, аби розпочати нове вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Такою думку поділився британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш.

Він вважає, що Росія може вивести війська на кордон Білорусі, щоб відповісти на аналогічні дії Польщі щодо стримування потоку мігрантів.

"Республіка Сербська [частина Боснії та Герцеговини, - ред] отримує відмашку від Москви і починає активні дії з розпаду Боснії та Герцеговини. Це приковує всю увагу Євросоюзу, який намагатиметься утримати Балкани. Тим часом Росія використовує події в Білорусі, щоб ще більше загострити військову ескалацію в Україні. Це те, що ми зараз спостерігаємо із збільшенням розгортання навколо неї російських військ" , — зазначив Еш.

Експерт припускає, що глава Кремля використає таку можливість, побачивши, що "Захід слабкий, розділений і дезорієнтований".