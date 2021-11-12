Газпром продовжує замовляти транзит через Україну за контрактом

"Газпром" на 12 листопада знову подав заявки на максимальний обсяг транзиту газу через Україну за контрактом обсягом 109,3 млн куб. м на добу, випливає з даних "Оператора ГТС України". Холдинг замовляє максимальний транзит третій день поспіль, повідомляє ТАСС.

Так, транзитні потужності замовлені обсягом 76,9 млн куб. м через газорозподільну станцію "Суджа" та 32,4 млн куб. м через станцію "Сохранівка". Сумарно заявлені потужності прокачування становлять близько 109,3 млн куб. м газу на добу, що близько до максимально можливих обсягів за довгостроковим транзитним договором (близько 109,5 млн куб. м на добу).

Фактичне прокачування газу через територію України 10 листопада склало 110 млн куб. м, випливає з даних "Газпрому".

При цьому "Газпром", як і раніше, відмовляється від бронювання додаткових потужностей для транзиту природного газу через Україну і напередодні не став викуповувати виставлені на аукціон додаткові 15 млн куб. м на добу.