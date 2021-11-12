Сі Цзіньпін отримав титул "керманича"\

Голову КНР Сі Цзіньпіна відтепер у Китаї також називатимуть "керманичем китайського відродження". Про це заявив представник Компартії Китаю під час брифінгу у п'ятницю, повідомляє "Интерфакс".

Напередодні Центральний комітет Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) ухвалив "історичну резолюцію", в якій наголошуються досягнення партії за минуле століття, зокрема за лідерства Сі Цзіньпіна. У документі міститься заклик продовжувати підтримувати політику нинішнього голови КНР. Це сприяло зміцненню повноважень китайського лідера.

Лише втретє в історії в Китаї ухвалили такий документ про досягнення КПК. До цього схвалювали резолюцію Мао Цзедуна у 1945 році та Ден Сяопіна у 1981 році. Таким чином, крок щодо ухвалення цього документа націлений на те, щоб прирівняти досягнення нинішнього голови КНР до двох вищезгаданих колишніх китайських лідерів.