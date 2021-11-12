Журнал Time назвав найкращі винаходи 2021 року

Найкращими винаходами року також визнано вакцини проти коронавірусної інфекції та малярії, повідомляє Корреспондент.

Журнал Time опублікував список найкращих винаходів 2021 року. Як йдеться на сайті журналу, до нього увійшли новинки технологій.

До списку потрапили кілька десятків гаджетів, технологій та винаходів. Зокрема, до розділу Програми та програмне забезпечення потрапили: безпечна пошукова система без реклами Neeva, програма Subdial panic button та інтерактивна карта метро MTA Live.

У розділі VR та AR - окуляри віртуальної реальності Lenovo ThinkReality A3 Smart та Qualcomm Snapdragon XR2.

У категорії Електроніка опинилися Paper Shoot Camera, складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, розумна селфі-палиця Vecnos IQUI і розумний годинник JLab JBuds Frames.

Крім того, найкращими винаходами також визнані вакцини проти COVID-19 та малярії.

Нагадаємо, торік Time вперше назвав Дитину року, якою стала 15-річна дослідниця у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.