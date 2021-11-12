На білоруському кордоні група мігрантів прорвалася до Польщі
Вранці 12 листопада група мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі прорвалася через пункт пропуску "Брузгі". Польські силовики поки не вживають заходів, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
Повідомляється, що мігранти з криками підбігли до металевого загородження, за яким знаходилися польські силовики, і почали його штурмувати. За приблизними підрахунками, вдалося прорватися групі з 150-200 осіб.
Також повідомляється, що польські силовики поки не робили будь-яких активних дій.