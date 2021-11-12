Президент Франції отримає новий парадний автомобіль

Президент П'ятої республіки отримає новий автомобіль для парадних виїздів. На зміну колишньому DS 7 Crossback Presidentiel, який був представлений у 2017 році, Емманюель Макрон отримає новий подовжений варіант із гібридним мотором, повідомляє Обозреватель.

Основою для створення новинки послужила повнопривідна гібридна версія E-Tense 300. Цей автомобіль оснащується 1,6-літровим турбо двигуном і електромотором на задній осі, що використовується для приводу своєї пари коліс. Сумарна потужність такого силового агрегату досягає 300 к.с.

Президентський DS 7 Crossback Elysee став довшим на 200 мм. Джерело: Stellantis

Ще однією статусною відмінністю президентської моделі DS 7 Crossback Elysee є новий кузов, який став довшим на 200 мм. Колісна база зросла до 2938 мм, а загальна довжина сягає 4790 мм.

Колишній DS 7 Crossback Presidentiel був представлений у 2017 році на інавгурації Макрона. Джерело: Stellantis

З урахуванням сучасної нестабільності у європейському суспільстві DS 7 Crossback Elysee зробили броньованим. Це добре видно по масивних рамках лобового та бокового скла. Крім того, автомобіль забезпечили спецсигналами та флагштоками.

DS 7 Crossback Elysee зробили броньованим. Це добре видно по масивних рамках лобового та бокового скла. Джерело: Stellantis

Респектабельний вигляд машині надають 20-дюймові глянсові диски та облицювання радіатора, забарвлені у глибокий "чорнильний" колір Ink Blue. На кузові та в салоні встановлені шильдики з французьким триколором та літерами RF – Republique Française

Задній ряд отримав крісла з електроприводом, підігрівом та вентиляцією. Вони розділені масивним центральним тунелем з панеллю управління кріслами та світлом, є тримачі для документів, зарядка для телефону та роз'єми USB.

Задні крісла розділені масивним центральним тунелем з панеллю керування кріслами та світлом. Джерело: Stellantis

Респектабельний вигляд машині надають 20-дюймові глянсові диски. Джерело: Stellantis

Перед широким загалом нова "колісниця" Макрона дебютувала на урочистій церемонії на честь Комп'єнського перемир'я, угоди про припинення військових дій у Першій світовій війні, укладеної 11 листопада 1918 між Антантою і Німеччиною недалеко від французького міста Комп'єн.