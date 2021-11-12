Незаконних забудовників пропонують штрафувати на мільйони гривень

Верховна Рада у грудні розгляне законопроєкт №5655 про реформу містобудування, який пропонує суттєво підвищити відповідальність за незаконне будівництво. Для порушників штрафи можуть сягнути 950 прожиткових мінімумів і більше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами ініціаторки законопроєкту, голови Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олени Шуляк, проєкт передбачає системну реформу містобудування, зокрема – і відповідальності забудовників.

Штрафи різнитимуться в залежності від класу будівництва. Наприклад, незаконне будівництво на пам’ятці архітектури може коштувати винуватцям близько 12 млн гривень.

«Хочемо організувати систему штрафів, яка б справді мотивувала будувати чесно. Звісно, в рамках Єдиної електронної системи в будівництві, робота якої запроваджується з реформою на постійній основі, обманути закон не вдасться. Але ми все одно хочемо перестрахуватися штрафами», - пояснила Шуляк.

Найбільші штрафи передбачені для об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 – тобто, тих, хто будує бізнесові й торгові центри, житлові комплекси й багатоквартирні будинки. Штрафи для невеликих будинків і об’єктів, які зводять фізичні особи, будуть набагато меншими.

Разом із штрафами порушників може чекати і кримінальна відповідальність. Відповідний законопроєкт №5877 пропонує доповнити Кримінальний кодекс нормою про самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне будівництво. Зокрема, незаконне будівництво, що створило небезпеку чи призвело до тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі чи масового захворювання населення, має каратися позбавленням волі на 3-5 років.

Загалом суть пропонованої реформи полягає у прагненні зробити ринок максимально ефективним і вільним від корупції. Для цього державна реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт здійснюватиметься виключно через електронну систему. Подача на реєстрацію – лише за умови, що всі необхідні документи (такі як право на землю, містобудівні умови та обмеження, позитивний висновок експертизи тощо) вже внесені до системи та відповідних реєстрів.

Очікується, що законопроєкт №5655 буде розглянутий парламентом у другому читанні вже в грудні цього року.