Лікар детально розповіла, як лікувати аутоімунний тиреоїдит

Як лікувати АІТ - аутоімунний тиреоїдит, якщо він не лікується? Вважається, що АІТ не має офіційної таблетки, аутоімунний процес виник через спосіб життя, стрес і зовнішні тригери, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. Вона зізналася, що не вірить, що людину можна змусити змінити ставлення до життя за допомогою таблетки. Людина повинна захотіти змінитися - і зробити це сама.

АІТ – це запальне захворювання щитовидної залози, яке виникає від пошкодження або руйнування фолікулів щитовидки клітинами імунної системи (Т-лімфоцитами). Зцілення варто почати з базових кроків. Про все складно розповісти в одному матеріалі, але можна взяти цю інформацію за основу, а потім вже рухатися далі.

Три основні кроки для лікування АІТ

Підтримка надниркових залоз. Дисфункція цих залоз і стрес відіграють головну роль у розвитку будь-яких аутоімунних захворювань.

Для початку потрібно зрозуміти, в якій фазі ви перебуваєте: гіпер- або гіпо-кортизоловой і що у вас з ДГЕА - "антистресовий" гормон в організмі. Для діагностики є опитувальники, функціональні тести і допоміжний аналіз на кортизол і ДГЕА в слині.

В результаті стає зрозуміло, яке харчування вибрати (палеоаіп не можна при виснаженні!), які види стресопротекції та психокорекції потрібні, як налагодити сон і яке фізичне навантаження потрібне, ну і, звичайно, БАДи (всі ці аспекти будуть різні в різні фази).

Турбота про кишечник. Невипадково йде за наднирковими залозами. Без поліпшення роботи надниркових залоз складно взяти під контроль роботу шлунково-кишкового тракту, весь час буде чогось не вистачати. На цьому етапі виявляємо дефіцит травних факторів (соляна кислота, жовч, ферменти), якщо готові, переходимо на палео-АІП, аутоімунний протокол (це більш строга версія популярної палеодієти) і загоюємо кишечник.

Заповнення дефіцитів - неможливо нормально поповнювати кошик яблуками, якщо у нього дірки в дні, як неможливо наситити організм вітамінами і мінералами, якщо у нас "дірки" в кишечнику. Але коли ми попрацювали зі шлунково-кишковим трактом, все необхідне буде ефективно засвоюватися - і ви не будете витрачати зайві гроші.

Що потрібно з найнеобхіднішого

вітамін Д, вітаміни групи В, омега-3, залізо, магній, Цинк, Селен, Йод.

Також важливо виявлення хронічних вогнищ інфекцій, інтоксикацій, боротьба з паразитами, застосування специфічних методів зниження антитіл при АІТ (наприклад, вобензим).

Увага: не варто займатись самолікуванням, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.