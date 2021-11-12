Хто сьогодні на дудлі Google - біографія Яна Вермеєра

Йоханнес Вермеєр вважається одним з найбільш значущих майстрів пензля, що творили в Нідерландах в золотому столітті, повідомляє УНІАН.

Вермеєр писав свої картини в стилі бароко, і зараз мистецтвознавці ставлять його в один ряд з такими живописцями, як: Рембрандт ван Рейн, Ян ван Ейк і Пітер Брейгель.

Ян Вермеєр - коротко про художника

Ян Вермеєр Дельфтський, за однією з версій біографів, народився в Делфті. Точні дані про це не збереглися, але відомо, що батько і мати Вермеєра хрестили його в тому місті. Пізніше одну зі своїх картин він так і назвав "Вид Делфта", описавши його красу і унікальність.

Батько Вермеєра тримав власний трактир і ткав по шовкових тканинах. Більш того, він добре розбирався в мистецтві і навіть перепродував колекціонерам картини відомих художників. Ймовірно, тому син захопився живописом.

У 1653 році Вермеєра прийняли в художню гільдію святого Луки, але за умовами вступу, людина повинна була шість років займатись у наставника перш, ніж почати навчання. Невідомо, хто був майстром і вчителем Вермеєра, але вплив на його творчість зробили такі метри, як: Леонарт Брамер, Герард Терборх, Карел Фабріціус і Пітер де Хох.

В якому стилі писав Ян Вермеєр - аналіз творчості

Молочниця / pixabay.com

Після смерті батька Вермеєр змушений був відійти від мистецтва і займатися справами трактиру, щоб заробити грошей. Незважаючи на те, що він вже практично керував гільдією святого Луки, у фінансовому сенсі це заняття доходу не приносило.

Картини художника швидко знайшли своїх покупців - першими з них стали місцевий пекар і власник друкарської майстерні. Відомо, що до Вермеєра зверталися за допомогою - він міг визначити справжність того чи іншого твору мистецтва. Свій талант він нікому не передав - учнів у Вермеєра не було.

Відмінною рисою робіт художника вважаються детально прописані міські пейзажі. Образи людей він прописував тільки на портретах - пейзажні варіанти, зазвичай, були досить непомітними

Найбільш відомі картини Яна Вермеєра:

"Майстерня художника"

"Дівчина, яка читає лист біля вікна"

"Молочниця"

"Дівчина з перловою сережкою"

"Портрет молодої дівчини"

"Офіцер і дівчина, що сміється"

Роботи талановитого художника стали джерелом натхнення для багатьох діячів мистецтва. Роман "Дівчина з перловою сережкою" був написаний, як данина поваги художнику, а згодом екранізований Пітером Веббером..