Китайські покупці витратили на День холостяків рекордну суму

Китайські покупці під час Дня холостяків витратили $139,1 млрд, побивши минулорічний рекорд, навіть незважаючи на те, що зростання споживчих витрат у країні показувало уповільнення через пандемію COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Продаж на платформах китайської компанії Alibaba Group Holdings Ltd. у період з 1 по 11 листопада склали 540,3 млрд юанів ($84,5 млрд), також побивши торішній рекорд 498,2 млрд юанів. Таким чином зростання склало 14%, що все ж таки виявилося менше зростання на 93% минулого року.

Конкурент Alibaba - компанія JD.com у період з 31 жовтня по 11 листопада отримала виручку у розмірі 349,1 млрд юанів ($54,6 млрд). Зростання показника порівняно з минулим роком склало 28%, тоді як у 2020 році він становив на 32%.

Традиційно День холостяків (або День самотніх людей) відзначається 11 листопада і вважається однією з найбільших подій для торгових майданчиків у країні, що проводять різні акції. У минулі роки, як і цього, магазини починали проводити великі рекламні кампанії та встановлювати великі знижки на свої товари за кілька днів або навіть тижнів до свята.

Однак цього року низка компаній зіткнулася з тиском з боку регулюючих органів, через що вони не змогли провести масштабніші рекламні акції, і це вплинуло на темпи зростання продажів, вважають експерти.

Перед Днем холостяків регулятори попросили JD.com та Meituan скоротити об'ємні рекламні тексти, які надсилаються покупцям під час свята. Минулого тижня 16 операторів платформ онлайн-торгівлі, деякі з яких безпосередньо пов'язані з Alibaba, отримали попередження про нечесну конкуренцію від держорганів у південній провінції Гуандун.

Компанії також, щоб уникнути зайвого тиску, урізали рекламні акції, щоб більше відповідати закликам Сі Цзіньпіна до "загального процвітання", яке включає боротьбу з надмірностями і відстоювання більш справедливого розподілу багатства і ресурсів.

Китайська влада останнім часом посилила політику щодо технологічних компаній, що працюють у сфері онлайн-торгівлі. Вони проводять розслідування щодо Alibaba та іншого великого представника галузі Meituan щодо порушення антимонопольного законодавства. Раніше цього року Alibaba була оштрафована на рекордні $2,8 млрд за невідповідність антимонопольним нормам.

Котирування акцій Alibaba під час торгів у Гонконгу у п'ятницю знижуються на 1,5%, тоді як папери JD.com дорожчають на 4,6%.