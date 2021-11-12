Акції проблемного китайського забудовника зросли в ціні

Акції китайського забудовника China Evergrande піднялися в ціні на 16 відсотків, свідчать дані Гонконгської біржі, повідомляє Лента.Ру.

Ціна однієї акції піднялася до 2,94 гонконгського долара (0,38 долара). Наразі показник дещо знизився, вартість одного паперу становить 2,78 гонконгського долара (0,36 долара). Акції почали зростати після того, як проблемний забудовник зміг уникнути дефолту щодо виплати боргу за облігаціями. Сума заборгованості за трьома облігаціями клієнтам клірингової компанії Clearstream склала 148 мільйонів доларів. Китайський забудовник зміг виплатити борг, перебуваючи на межі дефолту через закінчення 30-денного пільгового періоду з виплати облігацій.

Раніше China Evergrande вже вдавалося уникнути дефолту. 29 жовтня компанія виплатила 45 мільйонів доларів власникам облігацій. Планувалося, що Evergrande здійснить платіж 29 вересня. Компанії вдалося сплатити заборгованість незадовго до закінчення 30-денного пільгового періоду.

У жовтні акції підрозділу China Evergrande з випуску електрокарів зросли у ціні на 17 відсотків. Вартість паперів почала підвищуватись після того, як компанія заявила, що має намір зробити виробництво електромобілів своїм основним бізнесом. Випуск першої моделі електрокара заплановано на 2022 рік.