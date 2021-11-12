Протистояння Ахметова та Зеленського: до чого це призведе

Відносини між президентом Володимиром Зеленським та найбільшим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим протягом останніх місяців сягнули стану практично відкритої війни, повідомляє Страна UA.

Днями влада зробила одразу кілька випадів проти Ахметова.

По-перше, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на РНБО заслухають інформацію НАБУ про справу за схемою "Роттердам+".

По-друге, Зеленський записав відео, повне загроз якимось олігархам та їхнім телеканалам.

За заявою президента, у країні роздмухується проблема дефіциту енергоресурсів, і це гра “деяких олігархічних структур”, на яку влада готова жорстко відповісти.

Імена та прізвища він не називав, але, про кого йдеться, було загалом зрозуміло.

Тому що саме телеканали, які належать Ахметову – "Україна" та "Україна 24" – останнім часом різко критикують Зеленського.

Історія відносин

Відносини ОП та групи Ахметова серйозно ускладнилися цього року.

Зовнішніми проявами цього вважаються плани Зеленського внести зміни до Податкового кодексу, які б підвищували податки на видобуток залізної руди, головним видобувачем якої в Україні є компанія "Метінвест" Ахметова (втім, заразом податки підвищуються і для багатьох інших категорій українців, яких до олігархів віднести складно).

А також уже підписаний президентом "антиолігархічний" законопроєкт.

Водночас джерело в політичних колах, знайоме з розвитком відносин Ахметова та Офісу президента, каже, що це далеко не головні причини початку їхнього протистояння.

"Усі розуміють, що завтра вони можуть стати жертвами цього свавілля. І тому невдоволення і в Ахметова, і в інших бізнесменів накопичувалося вже багато місяців. Вони розуміли, що Зеленський йде безладом і з часом приступить і до віджиму бізнесу в масштабах значно більших, ніж Сім'я Януковича. Спусковим гачком стала груба ультимативна вимога Офісу президента фактично передати Банковій в управління телеканали. Рінат на це сказав "ні" і почав готуватися до боротьби, розуміючи, що зіткнення неминуче" , - каже джерело.

Як кажуть джерела у бізнес-колах, позицію Ахметова поділяють багато великих підприємців.

"Всі бачать, що Зеленський беззаконник, який не має міри і вважає, що через санкції РНБО може знищити кожного. Також розумію, що якщо його не зупинити зараз, то він вибудує авторитарну систему правління, за якої вибори вже не відіграватимуть жодної ролі. І його вже не зміниш, як це зробили з Порошенком, та й телеканали так чи інакше відберуть де-факто чи де-юре. Крім того, подивіться на загальну ситуацію в країні. Електростанції стоять без вугілля. Щодо газу незрозуміло що. Колосальні провали в економічній політиці. політиці.

За таких умов взагалі неможливо вести жодний бізнес, оскільки країна стоїть на порозі глобальних проблем у базових галузях. Тому багато хто дивиться на Ахметова і, не виключено, що згодом підхоплять той самий тренд. По суті, єдиний, хто зараз на боці Зеленського, – це Коломойський. Хоча якщо запахне смаженим, то це ще питання, на чиєму боці буде Беня" , - каже джерело.

У Зеленського, зважаючи на все, розуміють масштаб загроз. Принаймні про це свідчить наповнена похмурими прогнозами стаття першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка про загрози дестабілізації у країні.

Та й прискорення падіння рейтингу президента говорить саме за себе.

Судячи з наявної інформації, у президента відпрацьовують одразу кілька напрямків.

Перше – намагаються заручитися підтримкою Заходу, чому було присвячено нещодавній візит великої української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком до Вашингтона. Але, судячи з різних непрямих сигналів, однозначної підтримки американці Зеленському в протистоянні не висловили. Українській владі це протистояння важко уявити як "війну з проросійськими силами" (Аваков, Разумков та Порошенко до таких точно не належать). А щодо теми "боротьби з олігархами", то оцінки в США для Зеленського далекі від позитивних, що показує, наприклад, нещодавня стаття в Atlantic Council.

Друге – можливість запровадження санкцій РНБО проти Ахметова з подальшим закриттям його телеканалів та запровадженням зовнішнього управління на ключових підприємствах. Але це відкрита війна, до якої владі ще потрібно підготуватися. Та й до того ж небезпечно її починати без прямої підтримки США, оскільки інакше американці можуть звинуватити самого Зеленського в тому, що він дестабілізує ситуацію в країні.

Третє - початок млявої війни проти Ахметова на помсту за позицію його телеканалів. У тому числі й через активізацію кримінальних справ проти нього чи його бізнесу.

До чого призведе війна

Перспективи протистояння Банкової та Ахметова експерти оцінюють по-різному.

На думку політолога Анатолія Октисюка, до колишньої довіри та підтримки сторони вже не повернуться.

"Думаю, конфронтація буде розвиватися тільки за наростаючою. ОП спробує виставити бізнеси Ахметова крайніми в енергетичній кризі. Ахметов буде захищатися. Це війна" , - вважає експерт.

"Група Ахметова останніми днями показала, що готова захищати свої ключові інтереси. Але не виключаю, що сторони шукатимуть компроміс. Все-таки частка бізнес-імперії Ахметова у ВВП - 20-25%. На нього працюють сотні тисяч людей - величезний протестний потенціал.Повноцінна "війна" з Ахметовим загрожує серйозними проблемами в економіці.Всі розуміють, що доведеться домовлятися і зараз готують позиції, щоб вибити кращу угоду.Тому згадали про "Роттердам+".

Ми побачимо ще багато різких заяв, уколів в інтерв'ю тощо. Тим часом переговори відбуватимуться. Але навіть якщо буде досягнуто домовленостей, не думаю, що опозиційні політики - той самий Разумков - зникнуть з ефіру ахметівських телеканалів. Якщо залишити за дужками політику, вони дають телерейтинги: їхні виступи резонують із настроями багатьох людей, їх шукають в ефірі. Це бізнес: нічого особистого", – каже політолог Руслан Бортник.

Джерело в політичних колах вважає, що компроміс між Зеленським та Ахметовим є проблематичним.

"Наскільки я розумію ситуацію, найменша умова, за якої якийсь компроміс можливий, - це зміни закону про санкції, щоб їх не можна було застосовувати до громадян України. А також зміна закону про РНБО для звуження його повноважень. І, можливо, зміна складу уряду Повторюся: це найменші умови, так би мовити, для початку розмови.