Кличко розповів, коли послаблять карантинні обмеження в Києві

Щойно динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися, місто послаблюватиме запроваджені обмеження, однак про це говорити ще зарано.

Останнім часом число COVID-хворих зростає, заявив﻿ мер Києва Віталій Кличко в ефірі ТРК "Київ".

"Заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70 відсотків. Палати інтенсивної терапії – заповнені майже повністю. Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи" , – підкреслив мер столиці.

Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення навчального процесу в столичних школах. За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.