Кличко розповів, коли послаблять карантинні обмеження в Києві
Щойно динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися, місто послаблюватиме запроваджені обмеження, однак про це говорити ще зарано.
Останнім часом число COVID-хворих зростає, заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі ТРК "Київ".
"Заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70 відсотків. Палати інтенсивної терапії – заповнені майже повністю. Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи", – підкреслив мер столиці.
Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення навчального процесу в столичних школах. За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.
"Ми ухвалюємо рішення відповідно до рекомендацій медиків. І сьогодні головне – розірвати ланцюг захворюваності. Тому, я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання ... Як тільки епідеміологічна ситуація поліпшиться, учні повернуться в школи", – підкреслив Віталій Кличко.