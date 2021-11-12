У РФ заявили, що "не планують" вторгнення в Україну

Перший заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський відреагував на вчорашню статтю агентства Bloomberg про те, що Росія, можливо, планує вторгнення в Україну. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

"Ні, не плануємо й ніколи не планували", – заявив він.

За словами представника Росії, на своїй території РФ "має право збирати війська там, де ми хочемо" .