У Міноборони РФ заявили про створення БАДу проти коронавірусу

Вчені з Міноборони РФ розробили біологічно активну добавку проти коронавірусу "КовБАД", яка, за їх даними, вже на другий день застосування знижує концентрацію вірусу в носогорлі. Про це заявив начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов, повідомляє Страна UA.

БАД від коронавірусу розробили на базі 27-го Наукового центру Міноборони РФ. Вчені створили кілька зразків, в основі яких екстракт аронії, ехінацеї, фукоїдан, гідролізат кальмара тихоокеанського.

На початку листопада, за словами Кириллова, на одну з таких розробок було отримано свідоцтво про реєстрацію.