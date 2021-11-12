У Міноборони РФ заявили про створення БАДу проти коронавірусу
Вчені з Міноборони РФ розробили біологічно активну добавку проти коронавірусу "КовБАД", яка, за їх даними, вже на другий день застосування знижує концентрацію вірусу в носогорлі. Про це заявив начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов, повідомляє Страна UA.
БАД від коронавірусу розробили на базі 27-го Наукового центру Міноборони РФ. Вчені створили кілька зразків, в основі яких екстракт аронії, ехінацеї, фукоїдан, гідролізат кальмара тихоокеанського.
На початку листопада, за словами Кириллова, на одну з таких розробок було отримано свідоцтво про реєстрацію.
"Проведені нами експерименти показали, що вже на другий день використання "КовБАД" кількість вірусу в носогорлі знижується вдвічі, а на шостій його концентрація скорочується у 16 разів. Як наслідок, знижується і вплив на людський організм, хвороба протікає з меншими ускладненнями", – стверджує Кирилов.