Саакашвілі не повинен втручатися в справи Грузії – прем'єр країни

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що вважає неприйнятним втручання колишнього грузинського лідера, громадянина України Міхеїла Саакашвілі, у внутрішні справи країни. Про це, посилаючись на прес-службу грузинського уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні йдеться, що ініціатором телефонної розмови був Зеленський. Він поцікавився станом здоров'я Саакашвілі, який уже понад місяць проводить голодування.

"Іраклій Гарібашвілі повідомив йому, що ув'язнений Саакашвілі, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня перебування у виправній установі та цілодобово отримує відповідну медичну допомогу. За словами глави уряду Грузії, Саакашвілі, як громадянин України, дозволено бачитися з його адвокатами, членами сім'ї, а також із депутатами парламенту Грузії", – сказано у повідомленні прес-служби.

Гарібашвілі також повідомив Зеленському, "як було здійснено переведення Саакашвілі до тюремної лікарні, і як він чинив опір, ображав співробітників словесно та фізично" , інформує прес-служба. Наголошується, що дії адміністрації пенітенціарної установи відповідали закону.