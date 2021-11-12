Автогаз на АЗС подорожчав: підсумки тижня

За минулий тиждень (5-12 листопада) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 29 коп./л, до 18,74 грн/л, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

На АЗС OKKО й WOG вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

Консолідована мережа АЗС «Привата», яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 50 коп./л, до 18,17-18,18 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» й Motto здорожчав у середньому на 30 і 20 коп./л, до 18,90 до грн/л і 18,85 грн/л відповідно.

KLO й «Авантаж 7» підняли ціни на 28 коп./л і 50 коп./л, до 19,13 грн/л і 18,05 грн/л.

Такі мережі як «Паралель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-40 коп./л.