У роботі Gmail стався масовий збій по всьому світу

За даними служби з моніторингу збоїв у режимі реального часу DownDetector, проблема з доступом до сервісів Google почалася близько 10-ї ранку, повідомляє Сьогодні.

Проблеми з доступом до Gmail виникли у користувачів з Великобританії, Європи та США, і їхня кількість постійно зростала.

При цьому збій торкнувся десктопної та мобільної версії поштового сервісу. Проблеми виникали при з'єднанні з сервером та надсиланні повідомлень, пише techradar.com.

На цей момент на офіційній панелі інструментів Google Workspace збій у роботі служб підтверджено.

"Ми вже вивчаємо повідомлення про проблему в роботі сервісу Gmail і незабаром поділимося докладнішою інформацією. У порушених даною проблемою користувачів відсутній доступ до Gmail" , – описує проблему сервіс.

Нагадаємо, на початку жовтня відбувся наймасштабніший збій у Facebook. Соцмережа не працювала близько шести годин.