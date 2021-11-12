Volkswagen знімає з виробництва седан Santana

Спільне підприємство Volkswagen і SAIC Motor в найближчі місяці припинить виробництво Santana, Skoda Rapid і поточної версії кросовера Tharu на своєму заводі в східному місті Ічжен, повідомляє РБК-Україна.

Цей завод є основним заводом з виробництва Santana в Китаї з виробничою потужністю 224 400 одиниць на рік.

Volkswagen пояснив свої плани щодо Santana істотним падінням попиту на модель. Виробництво Santana почалося в Китаї в 1985 році. За 36 років було випущено понад 6 мільйонів автомобілів. За перші 10 місяців Цього року SAIC-Volkswagen продав 970 438 автомобілів, що на 18 відсотків менше, ніж роком раніше.

Згідно з внутрішніми документами, замість Santana і Rapid завод в Ічжені буде виробляти компактний кросовер T-Cross і оновлений кросовер Tharu нового покоління, а також Хетчбек Polo і седан Lamando.