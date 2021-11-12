Генсек ООН заявив про "моральну помилку" у COVID-вакцинації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував темпи вакцинації від коронавірусу у світі, оскільки мільярди людей все ще чекають свого першого щеплення. Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників Паризького форуму миру у четвер, 11 листопада, повідомляє Корреспондент.

Таку нерівність у процесі імунізації від COVID-19 Гутерріш назвав "моральною помилкою" та закликав світову спільноту розробити міжнародний план вакцинації від коронавірусу.