Генсек ООН заявив про "моральну помилку" у COVID-вакцинації
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував темпи вакцинації від коронавірусу у світі, оскільки мільярди людей все ще чекають свого першого щеплення. Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників Паризького форуму миру у четвер, 11 листопада, повідомляє Корреспондент.
Таку нерівність у процесі імунізації від COVID-19 Гутерріш назвав "моральною помилкою" та закликав світову спільноту розробити міжнародний план вакцинації від коронавірусу.
"Нам потрібен міжнародний план вакцинації, який дозволить як мінімум подвоїти темпи виробництва та розподілу вакцин, щоб досягти показників вакцинації населення у 70% у першій половині 2022 року", - сказав він.