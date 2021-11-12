З'явилися кадри розкішного весілля ведучої Танців

Іванна Онуфрійчук офіційно оформила шлюб із казахським бізнесменом Алмазом в одному із приватних РАГСів столиці, повідомляє Корреспондент.

Ведуча голд руму шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук 11 листопада одружилася з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз. Урочистість тривала в одному із приватних РАГСів Києва. Наречена обрала для свята три вбрання від українських брендів FROLOV та Adamaris.

Весільну сукню Adamaris, в якій Іванна прийшла на розпис, розробляли понад шість місяців. Для її прикраси використовували чотири кілограми справжнього кришталю, шість видів бісеру, загальною вагою понад два кілограми, 3000 цирконієвих каменів у діамантовому ограновуванні та кілограм справжніх перлів. Крім того, було пошито ексклюзивне мереживо довжиною понад 35 метрів, а також найдовший суцільнокроєний шлейф.

"Я щаслива, що моє весілля відбулося в Україні. Заради нашого свята прилетіли найрідніші люди Алмаза - для мене було дуже важливо показати красу своєї Батьківщини, якою я пишаюся" , - заявила Онуфрійчук.

Пара запросила на урочистість 80 найближчих людей. Конферансьє зіркової церемонії став ведучий Тимур Мірошниченко, а на святкуванні виступав Дан Балан. Зазначимо, що у лютому закохані організували весільну церемонію на Мальдівах, а друге весілля планували зіграти у Стамбулі, проте їм завадили карантинні обмеження. У такий спосіб вони офіційно зареєстрували шлюб у столиці України 11.11.2021 року.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk