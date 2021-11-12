Оля Полякова рідкісне фото з чоловіком

Оля Полякова влаштувала ефектний фотосет на березі океану, позуючи в спокусливому вбранні. Співачка разом з чоловіком і дочками відпочиває на Мальдівах і насолоджується кожною хвилиною на райських островах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Барвистими знімками зірка поділилася у своєму Instagram.

Зіркова мама також виклала фото своїх улюблених дочок - Маші та Аліси.

Оля Полякова показала яскраві кадри з відпочинку на Мальдівах з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А в розділі сторіс співачка розповіла, що вони переїжджають на інший острів і показала рідкісний кадр з чоловіком Вадимом, який вважає за краще залишатися далеко від камер. На знімку вони їдуть на катері і 16-річна Маша мило заснула на плечі у тата.