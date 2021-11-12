Міжкімнатні двері: сучасні тенденції дизайну

Міжкімнатні двері – найважливіший елемент сучасного інтер'єру. Перед покупкою варто подумати про конструкцію, розмір та призначення тих моделей, які вам подобається, повідомляє Дом мечты.

Для одних скління дверей буде прекрасним доповненням, для інших може утруднити концентрацію уваги (наприклад, коли ви працюєте і постійно бачите тіні домочадців, що проходять повз). Правильно підібрані міжкімнатні двері нададуть приміщенню привабливого вигляду і прослужать довгі роки.

Виробники завжди балують споживачів, пропонуючи їм велику різноманітність дверей. Прямокутна форма залишилася колишньою, але розміри, зовнішній вигляд, аксесуари (ручки, замки) та спосіб складання зазнали значних змін.

Найголовніше при виборі дверей, щоб вони відповідали дизайну інтер'єру. Щороку на ринку з'являються нові продукти, дизайнери репрезентують все більш сучасні концепції дверей, але споживачі, як і раніше, вирішують, що мае попит на цей час. Адже у кожного з нас свій смак і уявлення про квартиру чи будинок.

Останнім часом дуже популярними є такі відтінки: світлий європейський дуб, світлий горіх і ебенове дерево. Ці типи дверей ідеально підходять для будь-яких аранжувань.

Як і раніше, на висоті скандинавський мінімалізм. Міжкімнатні білі двері з традиційними прямокутними вставками - це не тільки вибір, викликаний зростаючою екологічною свідомістю споживачів, а й просто необхідність.

Останній хіт дизайну – стиль бохо. Це вміле поєднання сучасного інтер'єру з барвистими декоративними деталями у стилі рустик та східними аксесуарами. Тканини насичених кольорів (темно-рожевий, темно-синій або пляшечно-зелений) є гарною ідеєю для оформлення подібних інтер'єрів.

Сучасне поєднання дерева та чорного кольору – актуальна тенденція в інтер'єрі, яка відмінно працює у стилі лофт.