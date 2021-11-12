Міжкімнатні двері: сучасні тенденції дизайну

Міжкімнатні двері – найважливіший елемент сучасного інтер'єру. Перед покупкою варто подумати про конструкцію, розмір та призначення тих моделей, які вам подобається, повідомляє Дом мечты.

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Для одних скління дверей буде прекрасним доповненням, для інших може утруднити концентрацію уваги (наприклад, коли ви працюєте і постійно бачите тіні домочадців, що проходять повз). Правильно підібрані міжкімнатні двері нададуть приміщенню привабливого вигляду і прослужать довгі роки.

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Виробники завжди балують споживачів, пропонуючи їм велику різноманітність дверей. Прямокутна форма залишилася колишньою, але розміри, зовнішній вигляд, аксесуари (ручки, замки) та спосіб складання зазнали значних змін.

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Найголовніше при виборі дверей, щоб вони відповідали дизайну інтер'єру. Щороку на ринку з'являються нові продукти, дизайнери репрезентують все більш сучасні концепції дверей, але споживачі, як і раніше, вирішують, що мае попит на цей час. Адже у кожного з нас свій смак і уявлення про квартиру чи будинок.

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Останнім часом дуже популярними є такі відтінки: світлий європейський дуб, світлий горіх і ебенове дерево. Ці типи дверей ідеально підходять для будь-яких аранжувань.

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Як і раніше, на висоті скандинавський мінімалізм. Міжкімнатні білі двері з традиційними прямокутними вставками - це не тільки вибір, викликаний зростаючою екологічною свідомістю споживачів, а й просто необхідність.

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Останній хіт дизайну – стиль бохо. Це вміле поєднання сучасного інтер'єру з барвистими декоративними деталями у стилі рустик та східними аксесуарами. Тканини насичених кольорів (темно-рожевий, темно-синій або пляшечно-зелений) є гарною ідеєю для оформлення подібних інтер'єрів.

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Сучасне поєднання дерева та чорного кольору – актуальна тенденція в інтер'єрі, яка відмінно працює у стилі лофт.

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