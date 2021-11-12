Закінчився пільговий період для "євроблях": результати

За 180 днів дії пільгового режиму розмитнення автівок на "єврономерах" бюджет отримав 3 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Так за даними Держмитслужби, з 15 червня по 10 листопада включно власники авто оформили понад 85 тисяч транспортних засобів.

При цьому з 1 липня до кінцевого терміну найбільше авто оформили на Закарпатській митниці (15148 шт.), Київській (10752 шт.) та Одеській (9999 шт.). Пік розмитнення автівок по Україні припадає на останню декаду пільгового періоду.

При цьому, до 8 лютого 2022 року ще діє можливість пільгового розмитнення "євроблях" для учасників бойових дій у зоні проведення ООС.