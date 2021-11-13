Дві київські школи перевіряє поліція за відмову йти на дистанційку

У Києві дві школи продовжують працювати в очному режимі, попри введений у столиці карантин. Обидві школи – приватні, повідомляє Ділова столиця.

Мова про приватну школу Олени Ведернікової за адресою: вул. Соснова, 10 (Василя Седляра), а також ПП "Логос" на Оболонському проспекті, 16.

"Очне навчання зафіксували ще у двох навчальних закладах столиці: приватній школі Олени Ведерникової за адресою: вул. Соснова, 10 (Василя Седляра), а також ПП "Логос" за адресою: просп. Оболонський, 16. На момент візиту моніторингових груп закладу продовжували допускати відвідувачів, зокрема отримувачів освіти, до своїх приміщень та проводити навчальний процес у очному режимі" , — пише пресцентр КМДА у Facebook.

Про порушення повідомили у поліцію. Моніторингові групи у складі спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Києва, Київської райдержадміністрації, Нацполіції та "Муніципальної охорони" проводять перевірку карантинних заходів щодня, повідомляють у КМДА.