Терапевти з США назвали найнебезпечніший вік для чоловіків

У США терапевти з’ясували, що серйозні проблеми зі здоров’ям, загострення хронічних недуг у чоловіків дають про себе знати після 40 років, повідомляє УНІАН.

Згідно з дослідженням центру здоров’я в Техасі і Центральної лікарні при Університеті Гельсінкі, чоловікам 40-60 років варто особливо уважно прислухатися до свого організму.

Саме ця вікова категорія частіше за інших страждає від серцево-судинних, неврологічних і аутоімунних захворювань. На тлі пандемії COVID-19 подібні стани можуть істотно підвищити ризик ускладнень і передчасної смерті.

За даними медиків, зовсім інша ситуація спостерігається з жінками: аналіз декількох тисяч історій хвороб пацієнток показав, що представниці прекрасної статі повинні регулярно відвідувати лікаря після 30 років.

Через уповільнення репродуктивної функції і вироблення естрогену у них нерідко розвиваються остеопороз, катаракта і передракові процеси. Уникнути найбільш небезпечних недуг можна шляхом корекції дієти, фізичної активності і відмови від шкідливих звичок.