У Німеччині пропонують зобов'язати щеплених здавати COVID-тести
Глава Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення так званого правила 2G plus - у Німеччині це розшифровується як "оздоровлений або щеплений плюс тест, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щеплення та тесту вже недостатньо", - заявив Шпан журналістам у Берліні в п'ятницю.
За його словами, якщо правило 2G plus буде введено для відвідування громадських заходів, то тоді для походу в кінотеатр буде потрібно сертифікат вакцинації та довідка про негативний тест на коронавірус.
"Ситуація дуже серйозна, показники дуже зростають", - констатував Шпан.