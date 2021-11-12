У Німеччині пропонують зобов'язати щеплених здавати COVID-тести

Глава Міністерства охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан виступає за введення так званого правила 2G plus - у Німеччині це розшифровується як "оздоровлений або щеплений плюс тест, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щеплення та тесту вже недостатньо" , - заявив Шпан журналістам у Берліні в п'ятницю.

За його словами, якщо правило 2G plus буде введено для відвідування громадських заходів, то тоді для походу в кінотеатр буде потрібно сертифікат вакцинації та довідка про негативний тест на коронавірус.