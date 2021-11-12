Помер відомий сатирик Віктор Коклюшкін

Автор знаменитих монологів "Альо, Люся" та "Ми з Петькою" помер через проблеми із серцем на 76-му році життя, повідомляє Корреспондент.

Російський письменник-сатирик та естрадний драматург Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років. Наголошується, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Коклюшкін розпочав творчу діяльність у 1969 році. Спочатку він писав для радянських газет та журналів, а потім почав створювати номери для зірок.

Монологи сатирика виконували Євген Петросян, Володимир Винокур, Юхим Шифрін, Клара Новікова та інші. Він став автором понад десяти книг, а також написав ряд п'єс та сценарії до кількох мультфільмів.