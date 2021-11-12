У BMW не вважають Tesla преміум-брендом та конкурентом

Генеральний директор BMW не вважає Tesla преміальним брендом. Тому німецький автовиробник не бачить в американській компанії прямого конкурента, повідомляє РБК-Україна.

Днями генеральний директор BMW Олівер Зіпс провів онлайн-конференцію з німецькими журналістами. Його попросили висловити свою думку про зростання капіталізації Tesla і нові продукти компанії. Топ-менеджер відповів, що BMW приділяє більше уваги задоволенню потреб клієнтів, ніж Tesla.

"Tesla не належить до преміум-сегменту" , - сказав він.

"Вони дуже сильно ростуть у продажах шляхом зниження цін. Ми б не стали цього робити, тому що завжди потрібно витримувати дистанцію до машин класом нижче. Ми виділяємося своїми стандартами якості та надійності. У нас різні прагнення до задоволення потреб клієнтів".

Хоча BMW може не вважати Tesla конкурентом в преміальному сегменті, останні дані показують, що за перші дев'ять місяців року американський виробник електромобілів обігнав Mercedes-Benz за продажами у США, зайнявши третє місце в списку найбільш продаваних автомобілів преміум-класу. Цього року в Штатах Tesla продала 230 885 машин, тоді як "баварцям" вдалося реалізувати 245 864 автомобілів.

BMW в останні роки активно працює над виведенням на ринок цілого сімейства нових електромобілів. На додаток до вже представлених i4 та iX компанія в найближчі 3 роки покаже близько десяти нових "електричок". За підрахунками автовиробника, до 2030 року на частку електромобілів припадатиме не менше 50 відсотків його світових продажів.