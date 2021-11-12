Форвард збірної Болгарії прокоментував гру з Україною

У четвер, 12 листопада національна збірна України зіграла контрольний поєдинок проти збірної Болгарії. Гра проходила в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася внічию 1:1, повідомляє УНІАН.

Форвард збірної Болгарії Радослав Кирилов, який відзначився забитим голом у ворота української команди, прокоментував результат поєдинку проти "жовто-синіх".

Кирилов розповів про матч проти України / фото sportal.bg

"Я задоволений, що забив гол, але найбільше тим, що в такому непростому за характером матчі ми досягли нічиєї, яка вселяє в нас впевненість. Нам вдалося проявити характер.

Треба бути реалістами, Україна грає у феноменальний футбол. Вважаю, що ця збірна України показала приголомшливу гру. Нам було складно, ми багато бігали, але це наш спосіб боротися і рухатися вперед.

Вони нас штовхали, у нас не вистачало сил рухатися вперед. Якби нам вдалося забити другий гол, може бути... але треба бути реалістами. Вони завдали нам 40 або більше ударів, так що якщо хтось і повинен бути незадоволений, так це вони", - наводить слова Кирилова sportal.bg .

Нагадаємо, своєю думкою про результат матчу проти Болгарії раніше поділилися﻿ футболісти національної збірної України.

Україна-Болгарія: підсумки матчу