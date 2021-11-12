Протипокази для лазерної корекції зору

Методики лазерної корекції зору широко використовуються у світовій практиці вже більше трьох десятків років. Таку операцію можна робити вже з 18-річного віку, повідомляє Країна здоров'я.

Однак, в більшості випадків варто дочекатися 21 років. Це пов'язано з тим, що тільки в цей період закінчується формування органів зору. Є ряд інших медичних протипоказань до лазерної корекції зору. У будь-якому випадку, тільки лікар після проведення комплексної діагностики вирішує, чи є ви кандидатом для лазерної корекції зору або вам підійдуть інші методики.

Протипоказаннями для хірургічного втручання виступають діабет, аутоімунні, судинні та ревматичні захворювання. До заборон відносяться катаракта і глаукома в анамнезі.

Крім того, існують і тимчасові обмеження у вигляді вагітності. Однак, доказової бази для такого протипоказання поки не виявлено.