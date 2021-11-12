Daimler продав свою частку в Renault

Daimler 11 років володів невеликим пакетом акцій альянсу Renault-Nissan, повідомляє Autoconsulting.

А справа була така: у 2010 році Daimler домовився про стратегічне партнерство з альянсом Renault-Nissan, і тоді ж отримав по 3,1 відсотка акцій обох компаній, а ті, у свою чергу, поділили такий самий пакет акцій Daimler навпіл між собою. Навесні цього року і Renault, і Nissan продали свої частки, а тепер їх приклад наслідував і Daimler: він продав всі акції Renault, що належать йому, на суму 305 мільйонів євро.

У березні 2021 року Renault позбавився акцій Daimler, реалізувавши їх за 1,15 мільярда євро, а в травні Nissan виручив із продажу своєї частки 1,19 мільярда євро. Тепер із гри вийшов і Daimler, оскільки перехресне володіння акціями перестало бути необхідною умовою для подальшої співпраці.

Автомобілі Mercedes-Benz A- та B-Class оснащуються двигунами Renault, Mercedes-Benz Citan взагалі був перелицьованим Renault Kangoo, а Renault Twingo ділить вузли та агрегати Smart, що належить Daimler.

Однак не всі партнерські проекти були вдалими, приклад тому - пікап X-Class, що провалився на ринку, розроблений на базі Nissan Navara. Модель зняли з конвеєра в середині 2020 року, за кілька років з моменту виходу, без перспективи появи другого покоління і без наступника.

Тим часом 9,69 відсотка акцій Daimler, як і раніше, належать Geely Holding Group, який володіє марками Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton та Volvo. У 2019 році компанія Geely придбала у Daimler 50 відсотків акцій Smart і у 2021 році продемонструвала першу модель цієї марки сучасної розробки: їй став електричний кросовер B-класу, який продаватиметься в Китаї та Німеччині.