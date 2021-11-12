Німецька консалтингова фірма Bähr & Fess провела дослідження ліквідності сучасних автомобілів, повідомляє Судово-юридична газета.

Профільні експерти проаналізували дані банків та лізингових компаній та підрахували середню вартість перепродажу тієї чи іншої моделі авто після чотирьох років експлуатації та пробігу в 150 тис. км.

Виявилося, що саме Kia Ceed найменше дешевшає – він втратить 8379 євро, тобто збереже 48,5% вартості. Примітно, що у п'ятірці лідерів – одразу три моделі корейського бренду.

Топ-5 найліквідніших автомобілів за даними Bähr&Fess: