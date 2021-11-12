Аліна Гросу випустила спільну пісню зі своїм коханим
"Жива" прем'єра музичної композиції відбудеться на найближчому концерті виконавиці, який заплановано на 23 листопада, повідомляє Корреспондент.
Популярна українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм обранцем - актором Романом Полянським заспівали пісню Почуття на касетах. Ролик з'явився на його YouTube-каналі виконавиці.
"Яка б ця пісня не була на перший погляд, вона не про розставання, а про розлуку! Ми співаємо про те, що важко бути далеко від коханої людини навіть кілька хвилин, я не кажу вже про кілька днів. Потрібно, якнайчастіше проводити разом час", - зазначила Аліна.
Полянський, коментуючи трек, порадив любити близьких.
"Цінуєте, любіть і не відпускайте від себе дорогих вам людей!", - додав Полянський.