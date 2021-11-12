Поліція ще не встановила, як до організму Полякова потрапили наркотики

Поліція ще не встановила, як до організму Полякова потрапили наркотики

Поліція все ще відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм, зазначає начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Справа справді резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування. Про показання Скороход (народного депутата України Анни Скороход – ред) ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування", - сказав Вигівський в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, чи дала Скороход показання, які могли би свідчити про насильницький характер смерті депутата.
"Ми маємо дві версії: потрапляння наркотичної речовини в організм шляхом самостійного вживання і під примусом", - зазначив він.﻿

За словами керівника поліції Києва, в рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною", - сказав Вигівський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершено, прояснити ситуацію, Вигівський сказав:

"Деякі – так. Крапку ставитимемо після надходження висновків усіх експертиз".

Як повідомлялося, вранці у п'ятницю, 8 жовтня, в Дніпровському районі столиці знайшли мертвим народного депутата Полякова. Попередньо було встановлено, що йому стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в крові загиблого Полякова виявили, крім метадону, домішку димедролу.

У свою чергу народний депутат Анна Скороход заявила, що Полякова вбили. 31 жовтня в ефірі каналу "Україна 24" вона сказала, що Поляков ніколи не приймав наркотиків.

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