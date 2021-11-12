Поліція ще не встановила, як до організму Полякова потрапили наркотики

Поліція все ще відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм, зазначає начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Справа справді резонансна, на сьогодні ще триває досудове розслідування. Про показання Скороход (народного депутата України Анни Скороход – ред) ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування" , - сказав Вигівський в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, чи дала Скороход показання, які могли би свідчити про насильницький характер смерті депутата.

"Ми маємо дві версії: потрапляння наркотичної речовини в організм шляхом самостійного вживання і під примусом" , - зазначив він.﻿

За словами керівника поліції Києва, в рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною" , - сказав Вигівський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершено, прояснити ситуацію, Вигівський сказав:

"Деякі – так. Крапку ставитимемо після надходження висновків усіх експертиз".

Як повідомлялося, вранці у п'ятницю, 8 жовтня, в Дніпровському районі столиці знайшли мертвим народного депутата Полякова. Попередньо було встановлено, що йому стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в крові загиблого Полякова виявили, крім метадону, домішку димедролу.

У свою чергу народний депутат Анна Скороход заявила, що Полякова вбили. 31 жовтня в ефірі каналу "Україна 24" вона сказала, що Поляков ніколи не приймав наркотиків.