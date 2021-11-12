Johnson&Johnson намагається уникнути мільярдних виплат за позовами

Дочірня компанія Johnson&Johnson LTL Management заявила про банкрутство у Північній Кароліні. У такий спосіб виробник намагається уникнути виплат за багатомільярдними позовами від споживачів, повідомляє Вести.

У жовтні LTL Management, створена для погашення судових зобов'язань за позовами споживачів тальку, подала заяви про банкрутство. Це дозволить компанії уникнути виплати багатомільярдних компенсацій за судовими позовами, які були подані за фактом використання у виробництві дитячого тальку від Johnson&Johnson домішки канцерогенного азбесту.

Суд Сент-Луїса в 2015 році ухвалив, що жінки схильні до більш високого ризику раку яєчників через дитячу присипку, яку Johnson&Johnson продає вже протягом десятиліть. Через щоденне використання тальку для гігієни велика кількість жінок захворіла і в результаті померла.

Юристи довели, що виробник знав про домішки, але незважаючи на це, продовжував продавати тальк з таким складом. Крім того, компанія випускала рекламу, навмисне націлену на бідні групи людей у США, які не знали про ризики для здоров'я.

Зазначається, що понад 38 тисяч людей подали до суду на Johnson&Johnson про компенсацію на загальну суму 2,5 млрд доларів. Щоб уникнути виплат, представники Johnson&Johnson розбили компанію на кілька дочірніх фірм, а потім знову об'єднали їх у Johnson&Johnson. Проте жодну компанію не включили до складу корпорації та зробили правоприймачем судових позовів. Місцеве законодавство Північної Кароліни, куди перенесли юридичну адресу LTE Management, дозволило компанії скористатися таким прийомом.

Суд в американському штаті розпочав слухання, яке визначить, чи слід призупинити десятки тисяч судових позовів проти Johnson&Johnson та продавців її продукції через проходження компанії процедури банкрутства.

При цьому Johnson&Johnson заявили, що траст на 2 млрд доларів є "справедливим" способом врегулювання судової суперечки.