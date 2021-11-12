Україна та США посилять партнерство в оборонній сфері – угода

Державне підприємство "Укроборонпром" підписало угоду про співпрацю з американським Інститутом оборонного аналізу (IDA) з метою зміцнення партнерства у сфері оборонної промисловості. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"У рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до США у вересні цього року було прийнято та опубліковано спільну заяву голов двох держав, яка стосується стратегічного партнерства між нашими країнами та містить окремий блок безпеки", – нагадали в прес-службі підприємства.

Зазначається, що, у продовження досягнутих домовленостей, 10 листопада у Вашингтоні під час візиту Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби було підписано нову хартію стратегічного партнерства. Подія сталася за участі Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"У рамках реалізації досягнутих домовленостей між політичним керівництвом країн учора, 11 листопада, між Державним концерном "Укроборонпром" та Інститутом оборонного аналізу (IDA) США підписано угоду про співпрацю", - повідомили в прес-службі.

Перспективи співпраці були обговорені під час дистанційних переговорів генерального директора Концерну Юрія Гусєва із керівником українського проекту IDA Мартіном Нілом.

"Угода передбачає стратегічний аналіз оборонної галузі України саме з питань реорганізації та корпоратизації Концерну, допомога у реалізації інноваційних програм, консультування щодо кращих практик корпуправління", - уточнили на підприємстві.

Інститут оборонного аналізу – некомерційна організація США, яка керує науково-дослідними та конструкторськими центрами, зокрема з питань безпеки та політики.