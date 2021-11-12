Чотири місяці ринку землі: основні проблеми

Ринок землі уже працює понад 100 днів - що показали перші чотири місяці відкриття ринку землі, з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку, та що може змінитись в існуючих процедурах і правилах, повідомляє Економічна правда.

Також у відео відповіді на такі питання: