Чотири місяці ринку землі: основні проблеми
Ринок землі уже працює понад 100 днів - що показали перші чотири місяці відкриття ринку землі, з якими проблемними питаннями стикаються учасники ринку, та що може змінитись в існуючих процедурах і правилах, повідомляє Економічна правда.
Також у відео відповіді на такі питання:
- Які статистичні результати по продажам землі?
- Чому такі дорогі послуги в нотаріусів та коли можна чекати зниження ціни?
- Чому іноді неправильно нараховують податки?
- В чому проблема з експертно-грошовою оцінкою та коли це буде вирішено?