Шевченко міг очолити збірну Туреччини

Після звільнення з посади головного тренера збірної України минулого літа Андрій Шевченко вів переговори про те, щоб очолити збірну Туреччини. Спілкування з чиновниками федерації відбувалося у вересні, але не призвело до підписання контракту, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у розмові із провідним Сергієм Притулою. При цьому функціонер зізнався, що у нього з Шевченком – гарні стосунки: нещодавно куми вітали одне одного з днем народження.

"У Шевченка справді була пропозиція очолити збірну Туреччини. Мої колеги з Туреччини дзвонили та цікавилися моєю думкою: як я бачу нашу співпрацю з Андрієм Миколайовичем, чи не було якихось негативів у нашій роботі".

Я сказав, Шевченко – чудовий тренер, що жодних негативних моментів у нас не було. Я дуже рекомендував Андрія та хотів, щоб у них все вийшло. Однак, щось у них не зрослося: не знаю, в чому причина. Але моя думка була тільки позитивною", – поділився історією Павелко .

Голова УАФ Андрій Павелко із колишнім тренерським штабом збірної. Джерело: Facebook Олександра Шовковського

Нагадаємо, днями Шева став наставником аутсайдера клубу італійської Серії А "Дженоа". Збірну України зараз очолює Олександр Петраков. А на чолі збірної Туреччини опинився колишній керманич німецької молодіжної збірної Штефан Кунц.