Кулеба: "міграційна криза" Білорусі – це гібридна війна РФ проти ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про відсутність міграційної кризи в Білорусі. При цьому, він наголошує, що РФ веде проти країн Європи гібридну війну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія розпочала новий етап гібридної війни. У хід пішли різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Давайте домовимося, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи в Білорусі - є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх разом із собою", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.