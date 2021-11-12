На реформу шкільного харчування виділять 1,5 млрд грн

В Україні на реформу системи шкільного харчування наступного року виділять 1,5 млрд грн. Йдеться про модернізацію харчоблоків. Про це під час четвертого регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування" у Львові сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє Depo.ua.

"На наступний рік буде нова субвенція окремо на харчоблоки 1,5 млрд грн, яка теж буде не просто в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів", а цільове спрямування коштів саме на модернізацію харчоблоків" , – пояснив Шкарлет.

За його словами, у 2021 році в межах цієї субвенції на модернізацію харчоблоків в школах було виділено 242 млн грн. З них 150 млн було надано з державного бюджету й 90 млн грн – з місцевих бюджетів.

На ці гроші вдалось модернізувати 1298 харчоблоків у школах:

Львівська область – 147;

Волинська область – 112;

Вінницька область – 16;

Рівненська область – 98.

Крім того, були проведені аналогічні роботи з модернізації у Закарпатській області.