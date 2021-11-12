Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю на міжбанківському валютному ринку котирування безготівкового долара різко пішли вгору. Після обідньої перерви цінник на купівлю безготівкового долара піднявся до 26,20 грн, а цінник на продаж злетів до 26,25 грн.

За інформацією порталу «Курс України», сьогодні в районі обіду із покупками валюти вийшли представники т.зв. зеленої енергетики, яким напередодні виплатили заборгованість за вироблену електроенергію. Їхні заявки на купівлю та готовність брати за вищими цінами сколихнули ринок, що вже відвик від того, що долар може зростати, а не лише падати в ціні.

Готівковий курс долара миттєво відреагував на зростання, що відбувається на міжбанку. Вранці столичні обмінні пункти продавали «американця» по 26,15-26,20 гривень, а вже до кінця обідньої перерви цінники на продаж піднялися до 26,22, місцями – і до 26,25 гривень. При цьому, як повідомляють оператори валютного ринку, попит на долар виріс настільки, що вони готові купувати великі партії за 26,19-26,20 гривень.

Євро на FOREX падає третій день поспіль після публікації даних щодо інфляції у США, яка зросла до максимальних значень за останні 30 років. Сьогодні він досяг позначки 1,1434 долара. Нижче пробитися поки не вдалося: у цьому районі євро зіткнувся із сильним попитом та відскочив на 10-12 пунктів нагору. Ціна готівкового євро за півдня двічі встигла змінити напрямок тренду: вранці євровалюту продавали по 29,98-30,00 гривень, до початку обідньої перерви він подешевшав до 29,89-29,90 гривень, а вже після обіду знову пішов у зростання вслід за зростаючим готівковим доларом.

Що сьогодні дешевшає – і в Україні, і у світі – то це готівковий рубль. Висунуті проти Росії звинувачення у стягуванні військ до кордону з Україною та відправленні стратегічних бомбардувальників до Білорусі на кордон з Євросоюзом підкосили російську валюту. На обід рубль впав до 72,50 рублів за долар. У Києві рубль подешевшав на 2 копійки, порівняно з вчорашнім днем – з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.