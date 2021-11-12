У мечеті на сході Афганістану стався черговий вибух

Під час п'ятничної молитви в мечеті провінції Нангархар на сході Афганістану стався вибух. Про це, із посиланням на місцеві ЗМІ, місцевих жителів та представників місцевої влади, повідомляє РБК.

Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох загиблих та 15 постраждалих. За деякими даними, щонайменше 17 людей постраждали.

Афганська новинна агенція Aamaj News опублікувала відеозапис наслідків вибуху. На ній видно руйнування всередині мечеті.

په ننګرهار کې چاودنه؛ څه کم ۱۷ کسان ټپیان او وژل شوي https://t.co/iFSWySwvOa pic.twitter.com/8hj0sQSB8I — Aamaj News (@aamajnews24) November 12, 2021

Провінція Нангархар знаходиться на схід від Кабула на кордоні з Пакистаном. Як зазначають у ЗМІ, саме там найактивніше діє один із підрозділів терористичної організації "Ісламська держава".

Втім, поки що жодне угруповання не взяло відповідальності за атаку на мечеть.