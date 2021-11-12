Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю - Кулеба

Україна зміцнила кордон із Білоруссю і тепер працює над мінімізацією енергетичних ризиків. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада, повідомляє Корреспондент.

"Україна вже зміцнила кордон з Білоруссю, ми працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків. Але наголошую, що ситуацію треба розглядати комплексно. Разом з інформацією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України всі ці явища становлять єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору" , - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що на кордон із Білоруссю додатково відправлять понад 8 тисяч силовиків. Кордон захищатимуть 3 тисячі військовослужбовців ДПСУ; 3,5 тисячі бійців Нацгвардії та 2 тисячі співробітників Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС.