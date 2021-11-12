Канцлер Австрії обіцяє ввести локдаун для нещеплених громадян

Канцлер Австрії Олександр Шалленберг пообіцяв запровадити повсюдний локдаун для громадян, які не отримали щеплення від коронавірусу. Про це, з посиланням на австрійський телеканал Orf, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо в неділю дати "зелене світло" цій мірі" , - сказав Шалленберг у п'ятницю в Інсбруку.

Перед цим у вихідні пройде онлайн-конференція з головами австрійських федеральних земель, а в неділю - засідання головного комітету Національної ради.