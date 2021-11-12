ГБР вручило нардепу Леросу нову підозру

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 12 листопада, повідомило народного депутата України Гео Лероса про підозру в невиконанні рішення суду, яке набуло чинності. Про це, посилаючись на прес-службу ГБР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передала прес-служба бюро, ідеться про рішення Київського апеляційного суду від 11 серпня 2021 року про визнання недостовірною та такою, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію, інформацію про Дениса Єрмака, яку Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року.

Суд зобов'язав нардепа спростувати поширену інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Рішення суду 11 серпня 2021 року набуло чинності.

"Народний депутат України навмисно не виконав рішення суду, хоч був належним чином з ним ознайомлений і мав для цього реальні можливості", – зазначають у ГБР.

Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразових попереджень про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення, державний виконавець звернувся до ГБР з повідомленням про скоєння кримінального правопорушення.

За результатами проведення слідчих та процесуальних дій слідчі отримали достатні докази для повідомлення про підозру.

Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Сам Лерос уточнив, що правоохоронці вручили йому не лише підозру, а й клопотання про запобіжний захід, який буде розглянуто у Печерському райсуді у п'ятницю, 12 листопада.

"Мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді. Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! Причому моя апеляція прийнята в касації!" – написав Лерос у соцмережі.

Він також наполягає, що слідчими не було доведено, що не виконав рішення суду.