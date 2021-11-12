Клімат і торгівля: про що Байден домовлятиметься з Цзіньпіном

У питаннях боротьби зі змінами клімату та лібералізації двосторонньої торгівлі Пекін та Вашингтон мають непогані шанси для домовленостей. Але геополітичне протистояння в тихоокеанському регіоні фактично унеможливлює радикальне покращення стосунків між Китаєм та США, повідомляє Depo.ua.

Чутки про ймовірну віртуальну зустріч президента США з генсеком китайської компартії циркулювали вже більше тижня. Обидва посадовці прозоро натякали на таку можливість — зокрема, китайський лідер у листі, присвяченому 55-річчю Національного комітету з відносин між США та Китаєм, писав про "готовність до взаємодії та співпраці із США", щоб "повернутися на правильний шлях сталого та стабільного розвитку". У відповідь на що Байден наголошував на "глобальній значущості" підтримки стосунків з Пекіном у контексті таких викликів, як боротьба з пандемією, зовнішні загрози та кліматична криза.

А учора стало відомо, що переговори Сі Цзіньпіна та Джо Байдена в онлайн-форматі плануються на понеділок, 15 листопада.

І поговорити їм є про що. Зокрема, учора досить несподівано був опублікований документ про готовність Вашингтона та Пекіна разом працювати над скороченням викидів вуглекислоти. Якщо зважити на той факт, що США та Китай є двома найбільшими забруднювачами планети, то угода між ними та подальші практичні кроки можуть мати колосальні наслідки. Проблема полягає в тому, що наразі ніхто не знає, які практичні кроки планують Вашингтон із Пекіном — відомо тільки, що стосуватимуться вони скорочення викидів метану, поступової відмови від вугілля і захисту лісів. Цілком ймовірним є варіант, що наразі жодних конкретних домовленостей не існує — і з'явитися вони можуть тільки після переговорів між лідерами країн.

Іншою сферою, де розмова Байдена з Цзіньпінем може ослабити протистояння між країнами, є двостороння торгівля. Як США, так і Китай страждають від торговельної війни, яка триває між ними від моменту президентства Трампа. І, зважаючи на ненайкращий стан китайської економіки, Пекін може піти в цих питаннях на певні поступки.

Але попри те, що шанси на покращення стосунків між країнами існують, радикальне потепління наразі є неможливим. Оскільки шанси на домовленості в сфері безпеки, де Пекін та Вашингтон вступили в різку конфронтацію, практично нульові.

В першу чергу, йдеться про Тайвань, який КНР вважає невіддільною частиною своєї території, а США — незалежною країною, безпеку якої гарантує Вашингтон.

Для демонстрації позиції США у вівторок на острів прибула делегація конгресменів, які зустрічалися з місцевими посадовцями. Натомість Китай так само демонстративно розпочав чергові військові навчання неподалік тайванських берегів.

Іншим моментом, який навряд чи викликає захват у Пекіні, є активна безпекова співпраця США з антикитайськи налаштованими країнами регіону, зокрема, Австралією. З якою Вашингтон нещодавно уклав безпековий пакт та угоду стосовно спільного будівництва атомних підводних човнів.

Так само не може бути подоланим однією розмовою між лідерами той факт, що Китай здійснює широкомасштабні і жорстокі порушення прав людини стосовно уйгурської етнічної меншини, представників якої відправляють у "табори для перевиховання". Байден, який ще в ході виборної компанії декларував, що людські права і свободи стануть одним із засадничих моментів його зовнішньої політики, не може закрити очі на питання.

Таким чином, існують немалі шанси на те, що екологічні та економічні суперечності між США та Китаєм, найближчим часом будуть якщо й не вирішені, то, принаймні, послаблені. В той час як протистояння в сфері безпеки та прав людини явно є занадто глибокими і масштабними, щоб їх можна було здолати переговорами навіть на найвищому рівні.