МЗС ФРН анонсувало зустріч із Францією та Україною
Голови МЗС Німеччини, України та Франції Хайко Маас, Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан 15 листопада проведуть зустріч у Брюсселі. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомила представник МЗС ФРН Андреа Зассе, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Маас разом зі своїм французьким колегою Ле Дріаном проведе переговори з головою МЗС України Кулебою", – сказала вона.
У свою чергу, Кулеба сьогодні розповів, що в Брюсселі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у рамках підготовки до саміту Східного партнерства.
"У мене буде зустріч із керівництвом НАТО, я проведу низку двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами та єврокомісарами", – сказав він.
Міністр наголосив, що головною темою його переговорів у Брюсселі буде безпека.
"Ітиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, у зоні збройного конфлікту на Донбасі, у тимчасово окупованому Криму та Придністровському регіоні Республіки Молдова", – уточнив Кулеба.