Іспанія змінила правила в'їзду для українців

Іспанія стала ще однією країною, яка не закриватиме кордону для українців, попри рекомендації Євросоюзу, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15:11" , — написав він.

За інформацією МЗС України, до 14 листопада включно поїздки до Іспанії можливі без надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на коронавірус за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруйМЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей.Усі умови в’їзду до Іспанії????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

З 15 листопада для в'їзду в Іспанію необхідно пред'явити:

довідку про повний курс вакцинації від СOVID-19 вакциною, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac) або Європейським агентством лікарських засобів (Comiranty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в'їзду);

довідку про одужання, яка визнаватиметься протягом 180 днів та після закінчення 11 днів з дня отримання першого позитивного тестування на коронавірус.

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту, повинні заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю у пункті пропуску в порту чи аеропорту після прибуття до Іспанії.

Усі пасажири підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в'їзду, який передбачає як мінімум перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.